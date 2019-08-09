Bahri Kaya da istifa etti

FATİH BATTAR

Bugün gerçekleştirilen kongre sonunda Yeni Çorumspor Teknik Direktör Bahri Kaya da görevinden istifa etti.

Fatih Özcan’ın kongrede aday olmamasından dolayı görevi bıraktığını açıklayan Kaya, düzenlediği basın toplantısı ile yola devam etmeyeceğini söyledi.

Kaya; ‘Fatih Özcan’ın istekleri doğrultusunda geçmesini beklediğim kongre, maalesef onun ve bizim bizim beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşmedi.’ diyerek görevinden ayrıldı.

Geçtiğimiz yıl sezonun bitimine 7 hafta kala Faih Özcan’ın teklifi ile Çorum’a geldiğini anlatan Kaya, Fatih Özcan’la birlikte abi-kardeş ilşkisi içerisinde başarılı işlere imza attıklarını belirtek, istifa sürecini şu şekilde açıkladı;

FATİH ÖZCAN’IN OLMADIĞI YERDE BİZDE YOKUZ’

“Geçtiğimiz sene sezonun bitmesine 7 hafta kala göreve getirildim. Fatih Özcan bana 7.şampiyonluk için buradasınız hocam dedi ve Fatih Özcan’ın bu teklifinin karşısında durulamayacağını hissettiğim için buraya geldim. Bu odalarda, bu koridorlarda, stadyumun koridorlarında çok güzel anılarımız oldu. Umudun azaldığı yerde umudu artıran birlikteliğimiz oldu Fatih Özcan’la. O güzel günleri hep birlikte yaşadıktan sonra sezon başı geldiğimiz noktada gerçekten bir destek alamadan bu işi götüremeyeceğini anlaması ve kongrede aday olmaması bizim için inanılmaz hayal kırıklığı yarattı. Biz burda onunla beraber Çorum’un gençlerine kucak açan bir programın düğmesine bastık. Biz burada onunla beraber bir üst lige terfi ederek, Çorum’un 2.lig takımı olmasını sağladık. Çok güzel anılarımız oldu. Çokta başarılı bir birliktelik yaşadık. Fakat ben artık bu şartlarda Yeni Çorumspor’a dönemem dediği yerde bizim de Bahri Kaya ve ekibi adına Fatih Özcan’ın olmadığı yerde olmasının mümkün olamadığını idrak ederek kamuoyu ile paylaşmak istedik.

‘İSTİFA KARARIMDAN FATİH ÖZCAN’IN HABERİ YOK’

Bu normal teknik direktör kulüp ayrılığı değil. Birlikte yaşadığımız süreçteki abi-kardeş ilişkisi, koridorlarda onun sesi bizim hep alıştığımız noktalardı. Yeni Çorumspor camiası benim için çok değerlidir. Ancak buraya gelirken boş mukaveleye imza attığım kişi olan Fatih Özcan da benim için çok değerlidir. Maalesef yeni sezonda bu birliktelik çok erken oluştu. Ancak buna tahammül edecek durumda değiliz. Spor adamıyız. Sahadaki görevimizi elimizden geldiği kadar yapmak zorundayız. Bu kaos ortamında bile futbolcu arkadaşlarımı lige hazırlamak için elimden geleni yaptım. Ancak Fatih Özcan ismi olmadan bu manevi ipin kopması bizi burada çalışamaz duruma getirmiştir. Aldığım karar tamamen kendi kararımdır. Maneviyatım ve hissiyatım 2 taraf için de hayırlı olsun diyor. Ben burada başkan-teknik adam ilişkisi değil, bi abi-kardeş ilişkisi olan adamı kaybettim. O da bu duruma üzelecektir. Onun bu durumdan haberi yok. Yeni Çorumspor gençleri için başlattığımız projenin devam ettirmesini umarak Yeni Çorumspor için en hayırlısı ne ise o olsun.”

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2019, 18:03