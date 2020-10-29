Bahri Kaya ile yollar ayrıldı

Çorum FK’da üçüncü Bahri Kaya dönemide sona erdi.

Bahri Kaya ile yollar ayrıldı

Çorum FK’da üçüncü Bahri Kaya dönemide sona erdi.

Ergene Velimeşespor mağlubiyetinin ardından Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada Bahri Kaya ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

21 Mart 2019’da kırmızı siyahlı takımla anlaşan ve ligin kalan haftalarındaki performansı ile play-off oynama başarısı kazanan Bahri Kaya Serik Belediyespor ile oynanan final maçında penaltılarda Çorum FK’yı 2. lige taşımayı başardı.

Geçtiğimiz sezonda kırmızı siyahlı takımla anlaşan Teknik Direktör Bahri Kaya sezon başında görevi bıraksa da Başkan Fatih Özcan’ın devreye girmesi ile yeniden takımın başına döndü. Geçen sezonun ikinci yarısının başında kırmızı siyahlı takımdan ayrılan Bahri Kaya ile hemen ardından bu sezon için yeniden anlaşma sağlandı ve üç yıllık proje doğrultusunda çalışmalara başlandı. Bu sezonda iddialı bir kadro kurarak sezona giren tecrübeli teknik adam ile ilk yedi hafta sonunda toplanan 7 puan ve son olarak Ergene Velimeşespor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından yollar ayrıldığı açıklandı.

Bahri Kaya ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından Çorum FK’da Teknik Direktör arayışları başladı.

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YORUMLAR
Ümit ak
Ümit ak - 4 saat Önce

Gerçekten haketmiyordu.ayrılık yakışmadı bu sezon izlediğim maçlarda Çorum sporun. Şansızlığı üstündeydi Kocaeli ve Velimeşe Maçının sonuçları tam tersi olması gerekiyordu.futbol şansı ve takım içindeki yeteneksiz futbolcular sayesin de hoca ya gülegüle dedik.yolun açık olsun bahrı hocam

Hasip
Hasip - 4 saat Önce

Olması gereken di olmuş.Her iki tarafa da iyi olmuş...

Esnaf
Esnaf - 4 saat Önce

Çok fark açıldı MANİSA ile artık şampiyonluk mümkün gözükmüyor hoca ile ayrılmak doğru karar veremedi birşey, BAHRİ hoca hedef hocası değildi zaten hayırlısı olmuş...

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