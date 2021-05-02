Gümüşhanespor yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, başarısızlığın şahsına ait olduğunu söyledi.

Son maç öncesi play-off umutlarını yitiren Çorum FK'da Başkan Fatih Özcan, taraftarları üzdüğü için üzgün olduğunu belirterek; "Hani derler ya; "en çok sevdiği üzermiş insanı" diye. İşte tam da böyle bir sezon oldu bizim adımıza. Beni çok seven taraftarımızı, yine en çok ben üzdüm. Kulübün başkanı olarak başarısızlığa mazeret üretecek değilim. Özetle; başarısızlık şahsıma aittir." dedi