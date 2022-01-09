Başkan Vekili Serkan Güney

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da teknik heyet yapılanmasının ardından yönetimin yeni yapılanması da açıklandı.

Başkan Fatih Özcan ve 2. Başkan Mustafa Şeker’in istifasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda ligin ikinci yarısında kulüp işlerini Başkan vekili olarak görevlendirilen Serkan Güney yapacak.

İlk yarının ortalarında Başkan Fatih Özcan’ın danışmanı olarak göreve başlayan Serkan Güney önceki akşam Özcan ve Şeker’in veda ederek ayrılmasının ardından kulüp sosyal medya hesabından sezon sonuna kadar devam edecek olan yeni görev dağılımı yayınlandı.

Serkan Güney’in başkan vekili olarak görev yapacağı yönetimde Mustafa Ercan Halkla İlişkiler Sorumlusu Serdar Kocak Taraftar Sorumlusu, Tuncay Koçak Alt Yapı Sorumlusu, Mustafa Özcan Güvenlik Sorumlusu Özgür Yıldırım ise Kulüp müdürü olarak görev yapacak.

Ligin ikinci yarısında saha içinde teknik konularda Sportif Direktör Yakup Ateş yetkili olurken kulüp idaresinden ise Serkan Güney sorumlu olarak görev yapacaklar,