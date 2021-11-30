Batuhan beşinci golünü attı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da sakatlıktan dönen Batuhan Er Hekimoğlu deplasmanında attığı golle bu sezonki beşinci golünü attı.

Sakatlığı nedeni ile dört haftadır forma giyemeyen Batuhan Er Hekimoğlu maçında riskli olmasına karşın 90 dakika oyunda kaldı. Pozisyona giremesede duvar pası ve pas trafiğini sağlamakta faydalı görülen Batuhan rakip ceza sahası içinde düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışını kendisi kullandı.

Kaleci ve topu ayrı köşelere gönderen Batuhan Er sahalara golle dönmeyi başardı. Tecrübeli futbolcu kırmızı siyahlı forma ile bu sezonki beşinci golünü attı. Batuhan Er takımın en golcü ismi olan Halil ibrahim Sörmez ile gol sayısını eşitledi. Kırmızı Siyahlı takımın attığı 22 golün 10’unu iki futbolcu attı.