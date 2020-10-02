Batuhan Demirel Ispartaspor’a kiralandı

YÜKSEL BASAR

Çorum FK’nın genç futbolcusu Batuhan Demiral Ispartaspor’a bir yıllık kiralık olarak verildi.

İki sezondur Çorum FK formasını giyen Batuhan Demirel teknik heyetin raporu doğrultusunda bir yıl kiralık olarak Ispartaspor’a verildi. Teknik Direktör Bahri Kaya takip edecekleri bir kulüp olarak Ispartaspor’u tercih ettiklerini söyledi. Batuhan Demirel’in önümüzdeki haftadan itibaren Ispartaspor formasıyı giyecek. Ispartaspor’ta geçtiğimiz sezonlarda Çorum FK’da forma giyen Akın Karaaslan, Emre Yüksektepe ve Volkan Serim’de mücadele ediyor.