Bayanlar futbolda şampiyon Bahçelievler

MURAT KARASU

Liseli Genç Bayanlar Futbol’da şampiyonluğu bu yıl Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Üç takımın mücadele ettiği genç bayanlar futbolda Bahçelievler, Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

İl birinciliğindeki ilk iki maçlarını kazanan iki takım Bahçelievler ve Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları dün şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını Fikriye’nin golü ile 1-1 önde kapatan Bahçelievler karşısında ikinci yarıda Selcan’ın golü ile cevap veren Hasanpaşa beraberliği yakaladı.

Maçın bu skorla bitmesi beklenirken uzatma dakikasında yeniden sahneye çıkan Fikreye kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak takımı şampiyonluğa taşıdı. Bu golle maçı 2-1 kazanan Bahçelievler takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından şampiyon Bahçelievler, ikinci Hasanpaşa ve üçüncü olan Güzel Sanatlar Lisesi takımlarına kupa sporculara ise madalyaları verildi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 18:56