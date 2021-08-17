Bayraklar asıldı

HARUN AKKAYA

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK bayrakları astı.

Yeni sezona şampiyonluk hedefi ile sezona hazırlanan kırmızı siyahlı takıma moral ve hava vermek için şehrin kırmızı siyahlı bayraklarla donatılması için taraftarların isteğine duyarsız kalmayan Başkan Aşgın kampanyayı iki bayrakla başlattı.

Belediye Başkanı Aşgın iki tane saat kulesi etrafına bir tanede Belediye karşısına caddeye baştan başa astığı bayraklarda ‘Başarılar Çorum FK’ sloganı ile şehre mesajı verdi.

Bu örnek desteğin ardından Çorum FK sevdalılarınında takım dönene kadar şehri bayraklarla donatması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 11:16