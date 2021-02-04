‘Ben de kendime kızıyordum’

Çorum FK’nın ilk yarıda en çok eleştirilen ancak son Manisa deplasmanındaki performansı ile büyük beğeni toplayan ismi kaleci Hasan Hüseyin Akınay, taraftarlardan tek isteğinin her zaman arkalarında olmaları ve destek vermeleri olduğunu söyledi.

Tecrübeli file bekcisi dün yapılan antrenman öncesinde yaptığı değrelendirmede sezona şanssız başladığını hiç istemediği beklemediği goller yediğini belirten Akınay ‘İsmet hoca geldikten sonra hem mental hem manevi olarak hep yanımda ve destekçim oldu sürekli benimle konuştu.

Bu liglerin tecrübeli bir ismiyim ve kendimi toparladım ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Her hafta biraz daha iyiye gidiyor allaha çok şükür. Benim kimse ile bir sıkıntım yok. Taraftarların tepkisini ve kızmasını anlıyorum çünki ilk haftalarda bende kendime çok kızıyordum. Çünki yanlış işler yapıyordum. Taraftarlarımız üzülüyor şundan emin olsunlar ben onlardan daha çok üzülüyorum. Taraftarlarımızdan isteğim her zaman takımın arkasında olsunlar ve desteklerini hiç esirgemesinler. Onların desteği ile bizde sahada elimizden gelen mücadeleyi vererek sezon sonunda mutlu sona hep birlikte ulaşmak istiyoruz’ dedi.