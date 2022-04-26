Berkay Can hem cezalı hem sakat

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Berkay Can yine sakatlandı.

Kırmızı Siyahlı takımın Niğde Anadolu maçının ikinci yarısında alt adalesinde ağrı olduğu için oyundan çıkan Berkay Can sonraki bölümde hakem kararına gösterdiği tepki üzerine maçın dördüncü hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu maç öncesi üç sarı kartı bulunan Berkay Can dördüncü kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu Adıyamanspor maçında forma giyemeyecek. Alt adalesinde yırtık şüphesi bulunan Berkay Can’ın MR sonucunda böyle çıkması halinde ligin kalan iki maçında forma giymesi zor görülüyor. Berkay Can’ın durumu bugün netlik kazanacak.