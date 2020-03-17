Beş takımdan biri düşecek

HALİL ÖZTÜRK

1. Amatör Küme’de 15. hafta maçlarında üstteki sıralama değişmezken ligde kalma mücadelesi her hafta biraz daha kızışıyor.

Ligde 14 maçınıda kazanarak yoluna kayıpsız lider olarak devam eden Çimentospor ilk puan kaybını Sunurlu Belediyespor karşısında yaşadı. Ligde ilk yarıyı eksi puanla kapatan Sungurlu Belediyespor ise devre arasında tamamen yenilediği kadro ile başladığı ikinci yarıda ilk beş maçını kazanarak lige tutundu. Sungurlu takımı beş haftalık galibiyet serisini Çimentospor ile bitirdi.

Lig ikincisi Mimar Sinan Gençlikspor ise üçüncü sırada yer alan İskilipspor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 galip gelerek zirve ile puan farkını dörde düşürdü.

Alt sıraları ilgilendiren maçlarda Mecitözü Gençlerbirliği ile Eti Lisesi Gençlikspor takımları girdikleri sayısız pozisyonları değerlendiremediler ve sahadah 0-0 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar. Mecitözü Gençlerbirliği 22 puanla dördüncü sırala yükselirken Eti Lisesi 19 puana yükseldi.

Ligde haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ulukavakspor, İskilipgücüspor karşısında tek golle üç puanın sahibi oldu. Ulukavakspor bu galibiyet ile 19 puana yükseldi alt sıralardan biraz olsun uzaklaştı. İskilipgücüspor ise bu mağlubiyetle ateş hattında kaldı.

Ligin 16. hafta maçları pazar günü oynanacak. Haftanın en zorlu maçları yine alt sıralarda. 19’ar puanla altıncı ve yedinci sırada yer alan Eti Lisesi Gençlikspor ile Ulukavakspor zorlu maçta karşılaşacak. İskilipgücü evinde lider Çimentospor’u konuk edecek. Diğer kritik maçta ise Sungurlu Belediyespor ve Osmancıkgücü takımları arasındaki maç ligde kalma yolunda hayati önem taşıyor. Sungurlu belediyespor bu maçı kazanması halinde ligde kalma avantajını artırarak devam ettirecek. Osmancıkgücü ise bu maçı kaybetmemesi halinde ligde kalma yolunda rahatlayacak.