Bilet satılmayan statta 2. Lig maçı

HARUN AKKAYA

2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Niğde Anadolu FK şehir stadının yıkım kararı verilmesi nedeni ile bu sezon maçlarını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Sahasında maçların oynuyor.

Kampüs içinde bir tarafında tribün bulunan sahada bilet satışı olmuyor.

Maç için gelenler direk tribüne geçiyorlar. Çorum FK ile oynanan maç öncesinde Niğde Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerden Galatasaray’lı olanlar davullarla saha kenarından futbolculara destek verdiler. Niğde takımından çok Galatasaray tezahüratı yapan taraftarlar maçın başlamasına yakın bölümde ise tribüne geçerek burdan destek verdiler.

Saha kenarında ve hiç bir güvenlik tedbirinin olmadığı otlar üzerinden Üniversite öğrencileri maçı izlemeye gelenler görüntülendi. 2. ligde mücadele eden bir takımın bu şartlarda maç oynanması Türk futbolu adına son derece moral bozucu bir görüntü olarak değerlendirildi.