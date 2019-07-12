‘Bırakın da çalışalım’

HALİL ÖZTÜRK

Fatih Özcan, yeni sezon bütçesini oluşturmak için yoğun çaba içinde olduklarını iki futbolcu ile anlaşamadıkları için çıkarılan söylemlerin çok rahatsız edici olduğunu belirterek ‘Bırakında bizler çalışalım. 2 Ağustos’da genel kurul var şu ana kadar üye olan sadece altı kişi. Genel Kurul’dan önce tüm borçları ödeyeceğim. Yönetime talip olan olursa aday değilim. Kimse talip olmazsa bütçeyi hazırlayıp Hamit Işık başkanlığında bir yönetim ile göreve devam edecekler. Biz bu sezonda şampiyonluğu hedefliyorusz bundan kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan dün düzenlediği basın toplantısında iç ve dış transfer yeni sezon bütçesi genel kurul ve diğer alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi transferlerle ilgili yapılan eleştirilere sert tepki verdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren basın toplantısını yeni dizayn edilen toplantı odasında yapan Başkan Özcan, Futbol Federasyonu’nun eski sahada maç oynatmayaağına dair resmi yazı olduğunu bunu aşmak için uğraştıklarını söyledi.

Yeni stadın çimleri iki ay daha bakım yapılmazsa maç oynanamayacak duruma geleceğini belirten Başkan Özcan ‘Delme makinası alınmazsa çimler kuruyacak ve maç oynanamayacak. Futbol Federasyonu mevcut sahada kesinlikle maç oynanamaz diye rapor geldi. Belediye Başkanımız inceleme başladı ve gerekli çalışmayı yapacağına inanıyorum. Yazık değilmi bu milletin 100 milyon lirasına.



Olurda yeni sahada maç oynayamayız diye bununla uğraşıyoruz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Biz yeni sezon bütçesini oluşturmak için yogun çaba içindeyiz. 2. lige çıktığımız için tüm futbolculardan indirim istedik ve anlaştığımız tüm futbolcularda indirimi kabul etti.



‘Yakup ve Mümin’e kapımız her zaman açık’

Yakup Alkan gol kralı oldu haklı olarak talipleri var. Kendisine 800 bin liralık teklif geldi o Çorumspor’a 500 bin liraya anlaşacağını söyledi. Bizim bütçemiz bunu karşılamayacağı takım içinde dengeleri korumak adına helalleşerek yollarımız ayırdık. Mümin Talip ise görüşmeye iç transfer olmasına karşın menajerini gönderdiği ve istediği rakamın yüksekliği nedeni ile vazgeçtik. İkisinede Çorumspor kapası açık ancak bu sezon şartlar uymadığı için ayrılık kararı aldık.



‘Tüm futbolcular indirimle imzaladı’

Diğer 14 futbolcumuz ise geçen yıl anlaştıkları rakamın altına imza attılar. Planladığımız rakamın 100 bin lira altına imza attılar hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bunlar karşılıksız kalmalacaktır sezon içinde başarılar sonunda bunları fazlası ile ödeyeceğim. Yolları ayırdığımız arkadaşlar ise tamamen teknik heyetin raporu doğrultusunda yollarımızı helalleşerek ayrıldık.



‘Şampiyonluk primini Zeki Başkan açıkladı’

Şampiyonluk primini 1 milyon 500 bin lira olarak konulmasını dönemin Belediye Başkanı Zeki gül yazdırmıştır. Kendisi ben şampiyon olun ben iki saatte toplarım diyerek sözleşmelerini yazdırılmıştır. Zeki Başkan kaybettikten sonra bu parayı ödeyen olmayınca bizim üzerimize kaldı. Bu konuda bir açıklama yaparsa seviniriz. Halil İbrahim Aşgın başkanın suçu yok fakat devlette devamlılık esastır diye inanıyorum. Ödemezselerde ben altımdaki arabamı satıp bu parayıda ödeyeceğim. Sözünü verenler ödemedi ben arabamı satılığa çıkardım bunu ödeyeceğim.



‘Genel Kurul’dan önce tüm borçları ödeyeceğim’

İlk yılımda ilk şampiyonluğu kazandıran futbolcularımıza haklarını ödeyeceğim. Ben söz verdiğim her parayı otobüsde alın teri kurumadan ödedim bunun sözünü ben vermedim ancak yinede bu sorumluluk benim. Borcu bitirmeye geldm genel kuruldan önce tüm borçları bitireceğim verdiğim sözleri yerine getireceğim.

Biz Belediye’den tesisin iaşesini ve personel desteği istedik, diğer projeler benim değil Ahmet Ahlatçı abimin projeleri. Biz yazılı ve sözlü taleplerimizi ilettik kabul edip etmemek tabiki Belediye başkanının takdiri onların cevabına göre tabiki bütçemizi belirlemeye etkili olacaktır.



‘Çorumspor’u tercih edenle anlaşırız’

Dış transferde geleceklere seslenmek istiyorum. Yaşadığınız olumsuzlukları düşünerek gelmeyin. Futbolcusunu koruyan iyi yönetilen güzel bir şehre yeni bir stada ve büyük Çorumspor camiasına geleceksiniz. Sezon içerisinde ayrılanlara sorarsınız farkımızı görürsünüz. Çorumspor’u tercih ederek gelmeyen oyuncu ile anlaşmam.



‘Kağıt üzerinde değil sahada çimlere basanlar şampiyon olur’

Kağıt üzerinde yazılanlarla şampiyon olunmaz. Sahada çimlere basan aslan yüreklilerle şampiyon olunur. Geçen sezon bunu gösterdik. Mütevazi bütçemizle bunu tüm Türkiye’ye gösterdik. Transferde rahat olun iç transferde anlaştığımız 14 futbolcumuza bir kaleci, üç stoper, bir sol bek, iki orta saha iki forvet iki kanat olmak üzere 10 futbolcu almayı planlıyoruz.



‘Onurcan ile görüşeceğim’

Onurcan Piri’yi davet ettik görüşeceğiz. Ayrılırsakta sarılarak ayrılacağız. Kendisine teklifler olduğunu biliyoruz. Fakat biz Yeni Çorumspor ile görüşmeden ayrılamaz dedik kendisini davet ettik. Gelecek görüşeceğiz anlaşamazsakta sarılarak ayrılacağız. Uğur Bulut ile sözleşmemiz sona erdiği için görüşme olmayacak.



‘Sadece altı kişi üye oldu’

Genel Kurul 2 Ağustos’ta. Biz önceki toplantımızda kulübe destek olmak için farklı projeler hayata geçirdik. 10 liralık katkıda var 20 lirada var 100 lirada var. Bu davetimizin üzerinden geçen onca göre karşı kulübe üyelik için başvuran isim sayısı sadece altı. Evet sadece altı isim üyelik için ücretlerini yatırdılar ve genel kurul delegesi olmaya hak kazandılar. Temmuz ayı sonuna kadar üyelik süreci devam ediyor gücü olan tüm Çorumlulardan üye olmalarını iskiyor ve bekliyorum.



‘Ben aday değilim’

Talip olması halinde ben aday değilim. Kimse çıkmazsada bütçeyi oluşturacağım Hamit Işık başkanlığında bir yönetim oluşturacak bin lira katkı vereceğim onlar göreve devam edecek. İşlerimin yoğunluğu nedeni ile devam etmeyeceğim. Elimden geldiğince görev süremin sonuna kadar bütçeyi oluşturarak devir etmek amacındayım.