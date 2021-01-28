HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan mağlup oldukları maçtan sonra kendi takımını tebrik etmeyi kabul edemese de bir çok olumsuzluk nedeni ile Manisa FK’yı da kendi takımını da tebrik ettiğini açıkladı.

Başkan Fatih Özcan sosyal medya hesabından yaptığı dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda ‘Umut Kaya ve Cengiz Ötkün’ün cezalı, Nafican’ın milli takım kampında olması, Mehmet Sedef’in sakatlığının devam etmesi, Mikail’in ağrılarla maça çıkması yeni transfer Hüseyin Bak’ın henüz hazır olmaması nedeni ile zorluk derecesi yüksek bir maç oynadık.

Tüm bu olumsuzluklara birde ağır saha şartlarında mücadele ettik ve 1-0 mağlup olduk. Manisa FK maçında sergilenen mücadeleden ötürü başta teknik ekibimiz olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Mağlup olduğumuz maçtan sonra kendi takımımı tebrik etmek her ne kadar karakterime uymasada bu kadar eksiğimizin olduğu üçü deplasmanda olmak üzere 12 günde dört maça çıktığımız bırakın devre arası kampını dinlenme fırsatı bile bulamadan zorluk derecesi bu kadar yüksek bir maçta verilen mücadeleyi akıtılan teri görmemekte vicdansızlık olurdu.

Bu nedenle galibiyetinden ötürü Manisa FK’yı tebrik ederken mağlup olmamıza rağmen kande takımımı da canı gönülden tebrik ediyorum. Takımın sergilemiş olduğu özveriyi, sahada vermiş olduğu mücadeleyi ve akıtılan teri gördükçe yarınlara olan inancım her geçen gün artmaya devam ediyor. Biraz sabır ve zaman yarınlar bizim’ dedi.