Bitirim İkili

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın bu sezonki iki transferi takımı sırtladı götürüyor.

Kırmızı Siyahlı takımda kaptanlığa getirilen Umut Kaya ile golcü Sinan Kurumuş bu sezonki performansları ile kırmızı siyahlı takımı hedefin içinde tutmayı başardılar.

Bir yanda gerek saha içi gerekse saha dışındaki davranışları takım içinde çok iyi bir örnek olan kaptan Umut Kaya gerekse saha içindeki perfromansı ile göz doldurmaya devam ediyor. Tecrübeli kaptan Sancaktepe maçında da Sinan’a yaptığı iki asist ile öne çıktı ve galibiyette yine pay sahibi isimlerden birisi oldu.

Bu sezon kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Sinan Kurumuş ise gollerine üçer üçer devam ediyor. Golcü futbolcu bu sezonki 25’inci golünü Sancaktepe önünde attı.

Bir sezon içerisinde üçüncü kez hat trick yapan ender isimlerder birisi olan Sinan Kurumuş bu performansı ile gerek takım arkadaşlarının gerekse camianın büyük beğenisini ve alkışını alıyor. Tüm camianın ortak dileği bu ikilinin performansının sezon sonuna kadar böyle devam etmesi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 19:47