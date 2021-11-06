Bodrumspor:1-Çorum FK:2 ⚽

Çorum FK ligin 11. hafta maçında Bodrum İlçe sahasında Bodrumspor'la karşılaşıyor.

Ligde üst üste 3 maçını da kazanak zirbe hesapları yapan Çorum FK, Bodrum deplasmanında seriyi bozmak istemiyor.

Bu zorlu maç öncesinde altı futbolcu Bodrumspor maçında yine yok. Sezon başında sakatlanan Muhammed Fettahoğlu ve Kıvanç’ın yanı sıra Seçkin, Batuhan, Salih Zafer ile son olarak Muhsin Bodrumspor maçında forma giyemiyor.

Karşılaşma Denizli bölgesi hakemi Feridun Daldaş'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 5: Rakip Bodrumspor'un topu direkten döndü. Korner atışında karambolde kaleci Hasan yumruklarıyla topu uzaklaştırmak istedi ama top rakip oyuncuda kaldı rakip futbolcunun vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

⚽DAKİKA 12: Kaleci Hasan Hüseyin'in büyük hatasında Bodrumspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Berk İsmail topu ağlara gönderdi. 1-0

DAKİKA 15: Çorum FK gole çok yaklaştı. Burak Çalık kaleci ile baş başa kaldı ama kaleciyi geçemedi.

İLK YARI EV SAHİBİ EKİNİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ.

⚽DAKİKA 54: Çorum FK, Burak Çalık'ın attığı golle beraberliği sağladı. 1-1

⚽DAKİKA 59: Serkan Yavuz'ın ortasında Burak Çalık kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2

Çorum FK, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 24'e yükseltti. Çorum FK bu sonuçla 3.sıradaki yerini korudu. Çorum FK, hafta içinde Çarşamba günü evinde Vanspor'u ağırlayacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021, 15:18