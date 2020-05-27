HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Sosyal Medya hesabından yapılan canlı yayının son konuğu Onur Tekin oldu. Geçtiğimiz sezon ele geçirdiği formayı bu sezonda koruyan ve kazanılan şampiyonlukta özellikle final maçında kurtardığı penaltılarla Adana Panteri lakabını alan Onur Tekin taraftarlardan gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Onur Tekin’in sorulara verdiği cevaplar şöyle;

‘Küme düşme kelimesini unutun’

‘Çorum FK’nın kalan 6 haftada küme düşeceğini iddia edenler var. Böyle düşüncesi olanlan küme düşme kelimesini unutsunlar, böyle bir şey söz konusu değil. Bu takımı ilk yarıda biz göklere çıkardık, ikinci yarıda da dibe vurmasına sebep olduk. Çok puan kaybettik doğru fakat kalan 6 haftada toplanacak en yüksek puanı toplayacağımıza inanıyorum. Takımdaki bu düşüşün sebebi tamamen şansızlık. Bir çok maçta çok iyi oynamamıza rağmen çok şanssız puanlar kaybettik. İnşallah yeni sezonda daha dirençli ve istekli bir takım olacağız.

‘Bu formayı giymek herkese nasip olmaz’

Çorum FK’da forma giymek herkese nasip olmaz. Bu konuda kendimi çok şanslı görüyorum. Ben hayallerim doğrultusunda çalışmalarıma devam ediyorum. İlk hayalim Çorum FK forması giymekti bunu başardım, şimdi sırada diğer hayallerim var. İlk olarak üst ligde oynamak, daha sonra süper lig, sonra milli takım ve son olarak Avrupa’da forma giymek istiyorum.

‘Savaşa çıkmış gibi hissediyorum’

Maça çıkarken, kendimi savaşa çıkmış gibi hissediyorum ve kendimi bu şekilde motive ediyorum. Bu yüzden İstiklal Marşı’nı da o şekilde okuyorum. Ben sezon başından beri ben hep o şekilde okudum. Ancak Kasımpaşa ile oynadığımız kupa maçı ulusal kanaldan canlı yayınladığı için bu okuma şeklim basına yansıdı. Bundan sonra da hep bu şekilde okumaya devam edeceğim”

‘Hislerim doğru çıktı’

Adana’da oynanan final maçı öncesi maçın penaltı atışlarına kalması durumunda rakibin ilk penaltıyı sola atacağını düşünmüştüm. Penaltı atışlarında ilk iki atışı rakip oyuncu sola attı. Üçüncü ve ilk kurtardığım penaltıda bu kez sağa atacağını hissettim ve öyle de oldu.

‘Sancaktepe’de iyi İnegöl maçında kötü oynadım’

İstanbul’da oynadığımız ve 1-0 yendiğimiz Sancaktepe maçında harika bir oyun ortaya koymuştum. En kötü oynadığım karşılaşma ise ikinci yarıda içeride oynadığımız ve 3-1 kaybettiğimiz İnegölspor maçı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçeliyim ancak Türkiye’de Beşiktaş’ta oynamak isterim. Avrupa’da ise Liverpool ve Real Madrid’de oynamayı düşünebilirdim. Süper Lig’de Anadolu takımlarında ise tercihim kesinlikle Sivasspor olur.

‘Tabiki Serik maçını unutamıyorum’

Tabiki unutamadığım maç Serik ile oynadığımız final maçı. Gerek maç öncesi ve gerekse maç boyunca muhteşem bir ortam vardı. Ayrıca bu maçta penaltılar öncesi taraftarların beni tribüne çağırması ve motive etmesi son derece etkileyiciydi.

‘Bahri Kaya’

Gerçekten Mehmet Aurelio’da Bahri Kaya’da çok iyi hocalar ve üst düzeyler. Fakat Bahri Kaya’nın ne tecrübesi ne futbol bilgisi tartışılır. Mehmet Aurelio’nun Brezilya’lı olması nedeniyle insanların ilgisi biraz daha fazla. Ama bilgi anlamında ve oyunu okuma anlamında Bahri Kaya bir tık daha önde.

‘Yakup Alkan çok farklı’

Birlikte forma giydiğim futbolcular arasında unutamadığım ve iz bırakan futbolcuların başında Yakup Alkan gelir. Yakup Alkan son vuruşları süper lig ayarında. Kötü oynasa dahi kesinlikle maçı çevirebilecek kalitede son vuruşları vardı. Hem oyun anlamında hem de futbolculuk anlamında bende iz bıraktı. Kaleci olarak ise eski kalecilerden Volkan Demirel’in çok maçını izledim ve kendisini örnek aldım. Volkan’ın yanı sıra Rüştü Reçber’i de çok beğenirim. Yeni kalecilerden ise tartışmasız Uğurcan Çakır diyebilirim. Günden güne kendisini çok geliştiriyor.

‘Sercan Çobanoğlu çok yetenekli’

Birlikte çalıştığım en yetenekli kaleci Sercan Çobanoğlu idi. Kendisiyle ağabey-kardeş ilişkimiz var. Örnek aldığım bir isim. Benim bir takımım olsaydı ve bu takıma kaleci transfer yapacak olsaydım ilk alacağım isim Sercan Çobanoğlu olurdu.

‘İkinci yarıda performansım düştü’

İkinci yarının başlarında hem takım olarak, hem de benim bireysel performansım çok kötüydü. Bende kendimi o ara hiç beğenmiyordum. Ancak liglere ara verilmeden önceki 3-4 hafta toparlamıştım kendimi ve iyi maçlar çıkarmaya başlamıştım. Bu kez de salgın nedeni ile lige ara verildi.

‘En iyi anlaştığım Mert’

Takımda herkes ile iyi anlaşırım aslında ama en çok Mert Ilıman ile iyi anlaştığımı düşünüyorum. Mert ağabeyin yanı sıra Batuhan, Nafican ve altyapıdan takıma dahil olan Ahmet ile de çok iyi anlaşıyorum. Hatta Ahmet’i kardeşim gibi görüyorum” dedi.