Bu futbola bir puan çok iyi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK iki maçlık galibiyet serisini Niğde deplasmanından 0-0 beraberlikle dönerek bitirdi hem de oynadığı futbol ile bu maçta da büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Kırmızı Siyahlı takım doksan dakika boyunca rakip kalede etkili olmaktan uzak bir görüntü ortaya koydu.

Oldukça kötü bir zeminde oynanan maça Teknik Direktör İsmet Taşdemir beklendiği onbirle çıktı. İlk dakikalardan itibaren savunmadan top yaparak çıkan rakibine önde baskı yapan Çorum FK bu baskı sonucunda rakibini uzun toplarla çıkmaya zorladı.

Bu uzun toplarda genelde topa sahip olan Çorum FK orta alandan kanatlara yada kanatlara giden toplar bir türlü ceza sahasına gelmedi. Sezonun ilk yarısındaki performansından çok uzak bir görüntü çizen kaptan Umut sakatlanarak oyundan çıktığı 58. dakikaya kadar yine beklentilerin çok uzağında kaldı. Kanatlarda görev yapan Mikail ve Cengiz’in de son haftalardaki kötü performansı eklenince kırmızı siyahlı takım hücumda yine çok kötü bir performans ortaya koydu.

Ev sahibi Niğde Anadolu ise genç kadrosu ile iyi kapanarak ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. Bu ataklarda Çorum FK orta saha ve savunması zaman zaman yaptığı ataklarla etkili olan Niğde Anadolu FK final pasları ve son vuruşlarda başarılı olamayınca öne geçme fırsatlarından yararlanamadı.

İkinci yarıda Teknik Direktör İsmet Taşdemir kulübede hücum hattı için yapabileceği üç hamle yaparak oyuna müdahele etti ancak bu değişikliklerde oyunu ve skoru değiştirmeye yetmedi. Kırmızı Siyahlı takım iki haftalık galibiyet serisinin verdiği moralle geldiği Niğde’de üç istedi ancak bir puanla dönerek play-off yolunda çok önemli iki puan kaybederek evine döndü.





Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 16:57