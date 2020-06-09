‘Bu sahalar Çorum futbolunun kalbi’

HALİL ÖZTÜRK

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şube Başkanı Remzi Karahan futbol futbolunun kalbi durumundaki 1 ve 2 nolu sahalarının kaldırılması halinde ilde futbolun biteceğini belirterek bu sahaların korunması gerektiğini söyledi.

Mevcut spor kompleksinin bulunduğu alanın bu ay sonunda Belediye’ye devredilmesi ve ardından da hazırlanacak yeni proje ile bu alada farklı sosyal alanlar yapılacağını hatırlatan TÜFAD Başkanı Remzi Karahan ‘Çorum futbol alt yapısının bu noktaya gelmesinde bu iki sahanın katkısı çok büyüktür.

Özellikle hafta sonlarında iki sahada sabah 08’den akşama kadar binlerce çocuğumuz ve gencimiz antrenman yapıyor. Kulüplerimiz bu iki sahayı bazen yarım yarım bazen çeyrek çeyrek bölüşerek sıkışıkta olsa antrenman yapıyorlar. Sonuçta antrenman yapıyorlar.

Eğer bu iki saha kaldırılıp şehrin dışındaki alanlara saha yapılacak olursa saha bulmakta zorluk çektiğimiz bu günlerden sporcu bulmakta zorluk çekeceğimiz günleri yaşarız. Resmi müsabaka oynamak için sahaya ihtiyacımız var fakat antrenman yapmak için bu sahaların yerinde kalması hayati önem taşıyor.

Mülki amirlerimizden, siyasilerimizden isteğimiz ve beklentimiz hazırlanacak projenin Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ı, Güreş Eğitim ve Tenis Kortlarının bulunduğu alanla sınırlı olması. Çorum amatör sporunun kalbi durumundaki diğer alanların ise bu şehrin çocuklarına ve gençlerine daha sağlıklı spor yapma imkanı bulacak şekilde modernize edilmesidir. Futbol Antrenörleri Derneği olarak ilimiz futbolu olan bu tesislerin yerinde kalması için elimizden gelen mücadeleyi vermeye hazırız’ dedi.