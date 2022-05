‘Bu takım play-off biletini açık ara alması gerekirdi’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe, çok büyük avantaj yakaladıkları play-off yolunda son iki maçta kaybettikleri puanlar ile şanslarını zora soktukları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Penbe bugün oynayacakları Afyonspor maçını kazanarak şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını futbolun her türlü sürprize açık bir oyun olduğunu belirtti.

Penbe, Adıyamanspor maçında istediklerini sahaya yansıttıkları bölümlerde 2-0 öne geçtiklerini ondan sonraki süreçte allahında play-off’a gitmelerini istemediğini düşündüğünü belirterek ‘Güneşli bir günde son bölümde önce yağmur ardından dolu yağdı. Sahanın ağırlaşması oyun düzenimizi bozdu.

‘Tüm çabamıza rağmen geriye yaslandık’

Sprinter oyuncularımızı oyuna aldık ancak saha ağırlaşınca onları kullanamadık. Kenardan tüm çabalarımıza rağmen takımı öne çıkartamadık geriye yaslanınca bir anlamda rakibe davetiye çıkardık. 2-1 olduktan sonra panikledik. 3-4’ü bulacağımız maçta uzatma dakikalarında yediğimiz golle berabere kaldık ve bu bizim için çok acı oldu.

‘İkinci yarı çok farklı bir hakem izledik’

Bizim saha içinde yaptığımız hataların yanında maçın hakemide maçın bu skorla bitmesinde etken oldu. İkinci golde hemen önümüzdeki pozisyonda bariz faul vardı. Maçın devre arasında ev sahibi takımıh üst düzey yöneticileri kendi takımlarının odası ile birlikte hakem odasına da gitmişler. İkinci yarıda çok farklı bir hakem izledik. Tüm takdir haklarını ev sahibi takım lehine kullandı. Üzgünüz kazanacağımız bir maçtan beraberlik ile ayrılarak play-off şansımızı zora soktuk.

‘Futbol her türlü sürprize açık bir oyun’

Futbolda her şey olabilir. İki hafta önce biz evimizde Niğde’ye kaybedip Adıyaman’da 2-0 öne geçtiğimiz maçtan beraberlik ile ayrıldıysak neden rakiplerimizde puan kaybı yaşamasın. Futbol her türlü sürprize açık bir oyun. Ancak bizim öncelikle Afyonspor maçını kazanıp rakiplerin sonuçlarını bekleyeceğiz.

‘Play-off biletini açık ara almamız gerekirdi’

Gerçekten çok üzgünüz. Play-off’u garantileyeceğimiz Niğde maçı öncesinde hafta boyunca futbolcularımızı uyardık rakibi hafife almayın diye malesef bunu başaramadık. Bu takım açık ara play-off biletini alması gerekirdi. Sakatlıklar ve hakem hataları ile bizim yaptığımız yanlış tercihler nedeni ile buralardayız. Biz elimizden geleni yaparak play-off’u son düdüğü kadar kovalamak zorundayız’ dedi.

Penbe, Adıyaman maçında Murat Yıldırım’ı oyundan çıkarması ile ilgili bir soruya ise ‘Kendisi sezon başından buyana büyük özveri göstererek mücadele ediyor. Bu maçtada yüksek mücadelesi nedeni ile yoruldu. Saha içinde futbolcuların oyunu soğutmayı başaramayınca biz değişiklik yaparak bunu yapmak istedik. Yerine giren Mertcan da son haftalarda forma giyen bir oyuncumuz. Biz yaptığımız hamlelerin karşılığını alamadık malesef’ dedi.