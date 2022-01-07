‘Bundan sonra sizlerle birlikte tribündeyim’

Çorum FK’da sporcu olarak ardından kaptanlığını yapan ve üç yıldır da yönetici olarak hizmet veren Oğuzhan Yalçın camiaya veda mesajı yayınladı.

Yalçın kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kadronun oluşmasında Başkan Fatih Özcan’a karşı tüm futbolculara kefil olanın kendisi olduğunu ve istedikleri sonuçları alamadığı içinde istifa kararı aldığını söyledi. Yalçın takıma olan inancını ise şöyle dile getirdi ‘Bugün olsa yine aynı futbolcuları trasfer ederdim’ dedi.

Yalçın açıklamasında şunları söyledi: ‘8 yıl futbolculuğunu yaptığım uzun zaman takım kaptanlığını gururla taşıdığım ayrıca üç yıl farklı görevlerde yöneticiliğini yapmış olduğum hayatımın büyük bir bölümünü ayırdığım kırmızı siyah sevdamdan ayrılırken bu yazıyı yazmanın çok kolay olmadığını söylemeliyim. Bu sezona şampiyonluk hedefi ile başladık. Transferlerimiz ona görev yapıldı. Transferlerin hepsini bizzat kendim kulüp başkanımızın nezninde kefil olarak yaptım hepsine tek tek güvendim. Bugün olsa yine aynı isimlere güvenip tekrar getirimesi için listeme yazardım. Bugün gelinen noktada oluşan tabloda istediğimiz hedefin gerisinde kaldığımızdan dolayı kendimi en büyük sorumlu olarak kabul ediyorum ve üzerime düşeni yapıp istifa etmiştim. Bugüne kadar bana desteğini hiç esirgemeyen kulüpte çok rahat çalışmama ortam sağlayan başkan gibi değil ağabey gibi davnanan kulüp başkanımız Fatih Özcan’a, 2. Başkanımız Mustafa Şeker hiç bir zaman yönetici gibi değil bana kardeşi gibi yaklaşımından dolayı ve maddi manevi kulübü hiç yalnız bırakmamasından ötürü bir Çorumlu olarak ayrıca teşekkür ederim. Birlikte yol yürüdüğümüz beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm yönetici ağabeylerim ve kardeşlerime, tesislerde bu zamana kadar birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm kulüp personeline, Çorum’un güzide yerel basınına emek veren herkese ayrıca teşekkür ederim. Bugüne kadar çalıştığım tüm futbolcu kardeşlerime bana gösterdikleri sevgi ve saygıdan dolayı çok mutlu olduğumu kendimi bazen mahcup hissettiğimi belirtmek isterim. Değerli ÇorumFK taratarları desteklerinizden dolayı hepinizden allah razı olsun. Menfaatimiz ortak gayesi olan bu renkler için hepemizin amacı başarılı olmaktı. Ben bundan sonra sizlerle birlikte tribündeyim. İnşallah takımımızın başarılarına hep birlikte sevineceğiz’ dedi.

Yalçın ayrıca paylaşımının son bölümünde ise kırmızı siyahlı takımda kendinin yerine göreve başlayan Yakup Ateş’e başarı diledi.

Yalçın, ‘Sportif direktörlük görevine getirilen mesleki bilgisini örnek aldığım Yakup Ateş’e yeni görevinde başarılar dilerim’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 18:45