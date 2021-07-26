Burak Çalık imzayı attı

'RotaKupa' sloganıyla sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Çorum FK, Murat Yıldırım'ın ardından Samsunspor'dan Burak Çalık'ı da kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz yıl Samsunspor forması giyen Çalık, bu sezon kırmızı siyahlı forma için ter dökecek. Kariyerinde 270 1. Lig 20 Türkiye Kupası, 17 Süper Lig ve 15 2. lig toplam 322 maçı bulunan Burak Çalık toplam 85 gole imza attı.

Çalık sırasıyla Anagold 24Erzincanspor, Altay, Adanaspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Denizlispor ve Samsunspor formaları giydi.

