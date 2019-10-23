Burak Taşkınsoy ilk kez Çorum maçında

Yeni Çorumspor’un cumartesi günü Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçı İstanbul bölgesi tecrübeli hakemlerinden Burak Taşkınsoy yönetecek.

2008 yılından bu yana hakem olmasına karşın Çorum takımlarının hiç bir maçı yönetmeyen Burak Taşkınsoy ilk kez kırmızı siyahlı takımın karşılaşmasını yönetecek.

Vakfıkebir İlçe sahasında saat 13’de başlayacak maçta yardımcı hakemler ise Sefa Özcan ve Efe Kurtuluş olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tekirdağ’dan Levent Buğra Vartemel.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2019, 19:50