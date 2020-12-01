Çalışıp yola çıktılar

HARUN AKKAYA

Çorum FK, Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı ve öğleden sonra yola çıktı.

Kırmızı Siyahlı takımın sabah tesis 1 nolu sahasında yaptığı antrenmana Hekimoğlu Trabzon maçında forma giyecek 14 futbolcu ile birlikte bireysel antrenman yapan Kerem Pala ve Tarık Mayhoş katıldılar. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki çalışma çabuk kuvvet hareketleri ardından yarı sahada taktik çalışma ile tamamlandı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir taktik çalışma sırasında Hekimoğlu maçının oyun taktiği üzerinde durdu ve futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Futbolculardan çıkarken top kaptırmamaları ve baskı anında atak yönünü değiştirmelerini isteyen Taşdemir maçta doksan dakika tam konsantrasyon istedi.

Kırmızı Siyahlı takımda bu çalışmanın ardından tesislerde yenilen öğle yemeğinin ardından kafile saat 14.30’da Trabzon’a hareket etti. Çorum FK akşam saatlerinde yerleştiği otelde dinlendi. Bugün Trabzon’da yapacağı ter antrenmanı ile Hekimoğlu maçının hazırlıklarını tamamlayacak kırmızı siyahlı takım otelde maç saatini bekleyecek.

Çorum FK’da Hekimoğlu maçı kadrosunda da 14 futbolcu bulunuyor. Geçen hafta oynanan Erzincanspor maçı kadrosundan farklı olarak Kerem Çağatay’ın yerine Umut forma giyecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 18:58