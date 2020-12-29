‘Canımızı yakan goller fakat önümüze bakmak zorundayız’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir iki deplasman maçında da başlama vuruşu yapamadıkları goller yiyerek çok yaklaştıkları puanları alamadıkları için çok üzgün olduklarını belirterek ‘Bu maçlardan gereken dersleri çıkartarak önümüze bakmak zorundayız’ dedi.

Taşdemir dün yapılan antrenman öncesinde yaptığı açıklamada; ‘Üzücü maçlardan birisini daha oynadık malesef. Çok uzun zamandır ve fazla görülmeyen ve yaşanmayan ender işlerden birisi bizim hemde üst üste iki deplasman maçımızda başımıza geldi. Santrasını bile yapamadığımız goller yedik ve çok yaklaştığımız puan ve puanlarda olduk.

Beraberliğe bile üzüleceğimiz maçtan mağlup ayrıldık. Futbolda bunlar var ancak bunlar gerek bizim gerekse taraftarlarımızın canını çok yakıyor. Yapacak bir şey şok bir yandan da çalışmak zorundayız ve bizde onu yapıyoruz çünki önümüzde oynanmamış çok maç var. Bunları arkada bırakıp yarın evimizde oynayacağımız Gümüşhanespor maçına motive olmak zorundayız. Üzüldük evet çok üzüldük haketmediğimiz bir maçta malesef mağlup olduk.

Artık bu maçı unutup Gümüşhane maçına motive olmak zorundayız. Grupta bulunduğu yere bakmadan son haftalardaki çıkışı ve son maçta grup liderine zor anlar yaşatan rakibimiz tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Tek hedefimiz üç puanla ayrılıp yeni yol haritamızı çizeğiz.

İkinci yarı kadro planlaması için çalışma içindeyiz. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda hazırladığımız raporu yönetime sunduk ve aramızda olmayacak üç arkadaşımız ile yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Bu arkadaşların yerine camiamıza ve takımımıza hedefe taşıyacak isimler bulmaya çalışacağız’ dedi.