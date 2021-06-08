Çimentospor iyi başlamak istiyor

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig’de yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından yeni sezonun ilk maçları yarın oynanacak.

BAL’da ilimizi temsil edecek olan tek takım Çimentospor bugün sezonun ilk maçında saat 17’de Şehir Stadyumunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeni ile yarım kalan ligin ardından bu sezonun başlama tarihi Futbol Federasyonu tarafından üç kez ertelenmişti. Ekonomik olarak külfetin fazla olması nedeni ile ligde mücadele etme hakkı bulunan 260 kulüpten 108’i bu sezon haklarını kullanmak için başvuru yapmıştı. Çorum temsilcilerinden Osmancık Belediyespor lige katılmazken Çimentospor katılma başvurusu yapmıştı.

Çimentospor bu sezon mücadele edeceği Bölgesel Lig 4. Bölge 3. grupta yer aldı. Grupta Çorum temsilcisi Çimentospor ile birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kayseri Emar Grup FK ve Talasgücü Belediyespor takımları mücadele edecek.

Bu sezon kadrosunu büyük oranda yenileyen ve büyük bölümü Çorumlu gençlerin oluşturduğu kadrosu ile Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek. Dört takımın çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda grupta birinci olacak takım dört bölgede yapılacak olan finallerde 3. lige yükselmek için mücadele edecek.

Çimentospor antrenörü Menderes Özarslan çok uzun ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve ilk maçta kazanarak lige iyi başlamak istediklerini söyledi. Özarslan liglerin başlama tarihinin iki kez ertelenmesi nedeni ile konsantrasyon sorunu yaşadıklarını ancak bu süreçte takımı yeniden toparladıklarını belirterek ‘Grubumuzda bu ligin tecrübeli takımları bulunuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yıllardır bu ligde mücadele eden bir ekip. Bizde iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bugünki maçta sahaya istediğimiz oyunu yansıtarak lige galibiyet ile başlamak istiyoruz. Takım olarak bunu başarmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz’ dedi.