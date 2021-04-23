Çimentospor, Ladik’te prova yaptı:2-2

HARUN AKKAYA

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Çimentospor hazırlık maçlarına Ladik Belediyespor ile devam etti.

Ladik ilçe sahasında oynanan maçta takımlar sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldılar.

Çimentospor maça Mehmet, Oğuzhan, Mücahit, Sefa, Mustafa, Bilge, Sadık, Emre, Enes, Samet ve Burak onbiri ile çıktı. Maça etkili başlayan Çimentospor rakib kalede bulduğu pozisyonlardan 12. dakikada Enes ile rakibi önünde 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Bu golden sonra ev sahibi takım daha etkili bir oyun ortaya koydu özellikle ilk yarının son bölümünde kurduğu baskı sonucunda Çimentospor kalesinde iki gol birden bularak devreyi 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Çimentospor bu kez beraberlik için yüklendi ve 60. dakikada kazanılan penaltı atışını Murat gole çevirdi ve skor 2-2 oldu. Maçın kalan bölümünde iki takımda kadrosundaki tüm futbolculara forma vermek için değişiklik yaptı ve orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçtan takımlar 2-2 beraberlik ile ayrıldılar.