Çimentospor zirveyi sağlama aldı

HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Çimentospor ile Mimar Sinan Gençlikspor arasındaki maçtan 3-0 galip ayrılan Çimentospor yoluna kayıpsız devam ederken şampiyonluk yolunu yarıladı.

Mimar Sinan ise bu mağlubiyet ile yarıştan koptu.

1 nolu sahada oynanan maçın ilk yarısı büyük bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarıdaki maçı kaybeden Mimar Sinan Gençlikspor çok tecrübeli isimlerden kurulu rakibi önünde maçın ilk yarısında çok üstün bir futbol ortaya koydu. Daha fazla golü düşünen ve hücuma çıkan Mimar Sinan Gençlikspor rakip kalede girdiği iki net pozisyonda direğe takıldı.

Maçın kader anı ise 33. dakikada yaşandı. Savunma arkasına atılan uzun topa Çimentospor’dan Sefa Akın hareketlendi ceza sahası sağ çaprazında kaleci Emrah kayarak topa dokundu ardından iki sporcu yerde çarpıştı. Maçın hakemi bu pozisyonda Emrah’ın rakibine faul yaptığını belirterek endirek atış verdi ve sarı kart gösterdi. Tecrübeli file bekçisi Emrah sarı kartın ardından hakem Ahmet Ecevit’in beline sarılarak ‘Hocam vallaha ben faul yapmadım topa dokundum’ dedi. Maçın hakemi beline sarıldığı için Emrah’a ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışına attı.

Bu karta tepki gösteren Mimar Sinan Gençlikspor Genel Kaptanı Osman Boran da kırmızı kart görerek oyun alanı dışına çıkartıldı. Gerilen ortamın ardından yaklaşık 7 dakika duran oyun başladı. Bu pozisyonda Çimentospor’un kazandığı frikik atışında Mimar Sinan’da yedek kaleci hastalandığı için yedek kulübesinde oyuncu olarak bulunan Alaaddin kaleye geçti.

Frikik atışında Sefa’nın sert vuruşunda kaleye geçen Alaaddin’in ayakları ile çıkardığı top İsmail’in önünde kaldı bu futbolcuda topu boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve ilk yarıyı Çimentospor 1-0 önde tamamladı.

Hakemler soyunma odasına giderken gerilim tekrar arttı. Taraftarlarında hakeme tepki göstermesi üzerine araya girenler o anda sahada Emniyet mensubu olmadığı için olayların tehlikeli boyuta ulaşmasına engel oldular ve maçın hakemleri soyunma odasına girdiler, Devre arasında Emniyet güçleri saha dışında tedbirlerini aldılar. İkinci yarıda bir kişi eksik olmasına rağmen Mimar Sinan Gençlikspor tecrübeli oyunculardan kurulu rakibi önünde yine topa daha çok sahip olan ve golü düşünen bir görüntü verdi. Girdiği pozisyonlarda final paslarında başarılı olamayan Mimar Sinan Gençlikspor son bölümlerde savunmadan uzun toplarla çıkan Çimentospor’da son bölümde Sefa sahne aldı. Tecrübeli futbolcu 76. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla Mimar Sinan ceza sahasına girdi ve yerden düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü attı ve bir anlamda da maçı bitirdi. 87. dakikada yine aynı pozisyonda savunma arkasına atılan topla Sefa kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi: 3-0

Bu skorla Çimentospor 12. maçından da galibiyet ile ayrılarak 36 puanla liderliğini sürdürürken Mimar Sinan Gençlikspor ise 30 puanda kaldı.