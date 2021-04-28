Çimentospor’dan iyi prova

HARUN AKKAYA

Mayıs ayı sonunda oynatılması beklenen Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek takımlardan Çimentospor hazırlık maçlarını sürdürüyor.

Yeşil beyazlılar dün Kırıkkale Yahşihanspor deplasmanından 2-0’lık galibiyet ile dönerek iyi bir prova yaptılar.

Kırıkkale’nin Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcisi Kırıkkale Yahşihanspor ile Kırıkkale’de karşılaşan Çimentospor maça Mehmet, Nuri, Mücahit, Zafer, Mustafa Öz, Bilge, Emre Okutan, Emre Korkmaz, Enes Hoş, Özgür Doğan ve Umut Atal onbiri ile çıktı.

Maça oldukça etkili başlayan Çimentospor 10. dakikada Umut Atal’ın attığı golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Öne geçtikten sonrada kontrolü elinde bulunduran Çimentospor rakibinin baskı kurmasına izin vermedi. İlk yarıda ev sahibi takımın beraberlik çabası sonuç vermedi.

İkinci yarının ilk bölümünde Yahşihanspor’un beraberlik için kurduğu baskıda rakibe gol izni vermeyen Çimentospor 65. dakikada Fazlıcan’ın attığı golle 2-0 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde iki takımda kadrosundaki tüm oyunculara şans verdi ve değişikliklerle mücadele ettiler. Bu bölümde orta sahayı iyi kapatan Çimentospor rakibine gol izni vermedi ve maçtan 2-0 galip ayrılarak lig öncesi iyi bir prova daha yaptı.