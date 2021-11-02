HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım takım olarak iyi bir aile ortamı yakaladıklarını, sakatların iyileşmesi ile forma rekabetinin de takıma olumlu yansıdığını belirterek bunun başarıyı getireceğini ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Ligde son iki maçını kazanarak çıkışa geçen ve zirveye yaklaşan Çorum FK Etimesgut deplasmanında da bunu devam ettirdi. Kırmızı Siyahlı takımın teknik direktörü Ahmet Yıldırım takımının oynadığı futboldan ve sonuçtan çok memnun olduğunu belirterek ‘İki maçı kazanmanın verdiği moralle Etimesgut maçında da kazanmaktan başka bir düşüncemiz yoktu.

Sakatlarımızında % 50 iyileşmesi ile çıktığımız Ankara deplasmanında kötü zemine rağmen iyi oynadık ve futbolcularımda çok iyi mücadele ettiler. Maça başladığımız ilk on birimiz çok iyi oynadılar. Oyuna sonradan aldığımız oyuncularımızdan da tam verim aldık. İkinci yarının başında bulduğumuz golle öne geçmemize rağmen mücadeleyi bırakmadık ve ikinci golü bulduk. İki maçlık seriyi üç maça çıkardık ve son haftalardaki çıkışımızı sürdürdük.

Doksan dakika boyunca sahadaki mücadelelerinden ve aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularımı kutluyorum. Ayrıca bize deplasman maçında ev sahibi atmosferi oluşturan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onları bu maçada mutluğu ettiğimiz için ayrıca gururlandık.

Sakat futbolcularında iyileşerek takıma katılmaları ile iyi bir hava yakaladık. Takımda birlik ve beraberlik üst seviyeye çıktı. Çok iyi bir aile ortamı yakaladık. Bunun yanında forma rekabetinin en üst seviyeye çıkması ile birlikte bize başarıyı getirdiğini inanıyorum. Bu güzellikleri devam ettirerek inşallah sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Bunu bizler saha içindeki takım tribündeki taraftarlarımızla birlikte çok istiyoruz ve başarmak içinde elimizden geleni veriyoruz bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Takım olarak bugün itibari ile Etimesgut maçını unutup hafta sonu Bodrumspor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız. Bizim her maçta hedefimiz kazanmak, Bodrumspor maçında da tek hedefimiz kazanmak ve galibiyet serisini devam ettirmek’ dedi.