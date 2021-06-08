Çorum Belediyesi 6. Trap Yarışması 3 Temmuz’da

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 6.sı düzenlenecek Trap Yarışmaları 3 Temmuz cumartesi günü yapılacak.

Atıcılık İl Temsilcisi Celal Taşdelen 3 Temmuz cumartesi günü Melikgazi Atış Poligonu’nda yapılacak olan trap yarışmalarının altı kategoride olacağını söyledi.

Celal Taşdelen lisanslı büyükler kateagorisinde yarışmaların eleme turunda 25 atış ardından final atışlarıda 25 olmak üzere yapılacağını ve birinci olana kupa madalya ve 1500 lira, ikinciye kupa madalya ve 1250 lira üçüncüye kupa madalya ve 1000 lira, dördüncüye 750. beşinciye 600 ve altıncıya ise 500 lira ödül verileceğini söyledi.

50 yaş üstü lisanslılar kategorisinde de aynı sistemle yapılacak atışlar sonunda ilk üç sırayı alan kupa madalya ile birlikte 1000, 750, 500, 400, 300 ve 200 lira para ödülü verilecek. Lisanslı Bayanlar kategorisinde yine ilk üçe kupa madalya ve para ödülü olarakta 50 yaş üstündeki olduğu gibi aynı rakamlar verilecek. 50 yaş altı Avcılar kategorisinde de ilk üçe kupa ve madalya ile birlikte aynı rakamlarda para ödülü verilecek. 50 yaş üstü avcılar kategorisine sadece Çorum Avcıları katılabilecek. Bu kategoride de ilk üçe kupa ve madalya ile aynı miktarda para ödülü dağıtılacak 20 yaş altı gençler kategorisinde ise ilk üçe kupa ve madalya, birinciye 750, ikinciye 500, üçüncüye 400, dördüncüye 300, beşinciye 200 ve altıncıya 100 lira ödül verilecek.

Atıcılık İl Temsilcisi Celal Taşdelin yarışmada katılım ücreti alınmayacağını ve fişeklerin organizasyon komitesi tarafından verileceğini ve yemek ikramında bulunulacağını belirterek tüm Çorumlu Avcı ve Atıcıları bu orgnizeye katılmaya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 20:28