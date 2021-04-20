Çorum Belediyespor güreş milli takım seçmelerinde on madalya

YÜKSEL BASAR

Çorum Belediyesi Gençlikspor güreş milli takım seçmelerinde üç kategoride toplam on madalya kazandı.

Antalya’da 30 Mart’ta başlayan ve 18 Nisan’da sona eren güreş milli takım seçmelerinde Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübü sporcuları üç altın, üç gümüş ve dört bronz madalya kazandılar.

U 23 Grekoromen stil 82 kiloda Samet Yaldıran ikinci olan tek güreşçi oldu. En fazla başarı ise gençler kategorisinde kazanıldı. Gençler grekoromen stilde 57 kiloda Himmet Sandıklı finalde kaybederek ikinci olurken 87 kiloda ise Tansal Can Örtücü ise üçüncü oldu.

Gençler serbest stilde ise 79 kiloda Recep Bekkaya birinci olarak milli takıma gitmeye hak kazanırken 97 kiloda Hasan Taha Küçük finalde kaybederek ikinci olurken 86 kiloda Hakan Satılmış ve Mertcan Damatoğlu ise üçüncü oldular. Milli takım seçmeleri son bölümünde yıldızlar kategorisindeki müsabakalarda 48 kiloda Bekir Keser birinci olurken 55 kiloda Emre Çetin ve 110 kiloda Mücahit Çelik üçüncü oldular.

Şampiyonada dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’umuzu ve kulübümüzü başarıyla temsil eden tüm sporcu ve antrenörlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin başarılarla geri dönmesi bizi gururlandırıyor. Bugüne kadar verdiğimiz desteği artırarak vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.