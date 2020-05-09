Çorum FK Çarşamba toplanıyor

HARUN AKKAYA

Çorum Futbol Kulübü ligin kalan altı hafta maçlarının hazırlıkları için 13 Mayıs çarşamba günü toplanacak.

Genel Kaptan Orhan Top teknik heyetin hazırladığı proğram doğrultusunda takımın çarşamba günü Çorum’da toplanacağını ve aynı gün yapılacak antrenmanla ligin kalan altı hafta maçlarının hazırlıklarına başlayacağını söyledi. Kadroda bulunan futbolculardan yurt dışında olduğu ve mevcut şartlarla gelme ihtimali olmayan Mikail ile 20 yaş altı genç futbolcular Semih, Nuri Can, Mehmet, Ahmet’in ilk etap çalışmalarına katılmayacaklarını belirten Orhan Top bu dört genç futbolcunun gerekli izinlerin alınmasının ardından bir hafta sonra takıma katılacaklarını belirtti. Öte yandan Çorum Futbol Kulübü tesisleri alınan liglerin oynanacak kararının ardından görevli çalışanlar tarafından dezenfekte ediliyor. Tesisin gerek iç bölümü gerekse sahaların dezenfekte edilerek virüse karşı gerekli önlemlerin alınmaya başlandığı öğrenildi.