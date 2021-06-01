Çorum FK'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Çorum FK'da bir yandan transfer hareketi devam ederken bir yandan da yaprak dökümü devam ediyor.

Çorum FK, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında transfer edilen Ömer Bozan, Murat Türkkan ve Oktay Balcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren Murat Türkkan, Oktay Balcı ve Ömer Bozan'a, kulübümüze vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz." denildi

Çorum FK'da geçtiğimiz günlerde Cengiz Ötkün, Kerem Çağatay, Hüseyin Bak, Eren Tokat ve Ertuğrul Sancaktutan ile yollar ayrılmıştı.