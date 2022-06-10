Çorum FK'da ayrılık

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da ilk ayrılık haberi Recep Türköz’den geldi.

Bu sezonun ilk yarısında Niğde Anadolu FK takımında forma giyen devre arasnda Çorum FK’ya transfer olan Recep Türköz ile yollar ayrıldı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Recep Türköz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dilendi.

Recep Türköz ligin ikinci yarısında geldiği Çorum FK’da 14 maçta forma giydi ve bir gol attı. Türköz ile yapılan görüşmede yeni sezon içn istenilen rakamda anlaşma olmayınca yolların ayrıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022, 11:30