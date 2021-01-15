Çorum FK'da iki transfer birden

Bandırmaspor'dan orta saha oyuncusu Hüseyin Bak ve Pendikspor'dan forvet Oktay Balcı ile anlaşma imzalandı.

Çorum FK’da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı Siyahlı takım dün orta sahaya tecrübeli isim Bandırmaspor’dan Hüseyin Bak ve hücum hattına ise Pendikspor’dan Oktay Yiğit ile anlaştı. Kırmızı Siyahlı kulüpte Başkan Fatih Özcan Ankara’da yaptığı görüşmeler sonucunda daha öncede bir çok kez Çorum FK’nın gündemine gelen ve son olarak Bandırmaspor formasını giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Hüseyin Bak ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

Kırmızı Siyahlı takım hücum hattına ise Pendikspor’dan Oktay Balcı ile anlaştı. Pendikspor kilübünden yeni sezon için satın alma opsiyonu ile ikinci yarıda kiralık olarak Çorum FK’ya imza atan Oktayş Balcı resmi imzayı attı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 16:35