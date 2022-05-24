Çorum FK'da yeni yönetim belli oldu.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın bir basın toplantısı düzenleyerek yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı.

Oğuzhan Yalçın başkanlığındaki Çorum FK yönetim kurulunda 15 isim yer aldı.

Yönetim Kurulu'nda Yılmız Özkul As Başkan, İsmail Kabakçı Mali As Başkan, Mustafa Ercan Başkan Yardımcısı, Akın Panmaksız Genel Sekreter, Tuğrul Topuz Basın Sözcüsü, Hasan Serdar Yılmaz Reklam ve Satış Sorumlusu, Hikmet Burhan Kaya Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu, Satılmış Yiğitoğlu Ulaşım Sorumlusu, Savaş Özdemir Halkla İlişkiler, Halis Öksüz Taraftar Sorumlusu, Salih Öztürk Alt Yapı Sorumlusu, Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Koçak, Hasan Yüksel, Sayit Barandak ve Kadir Delibaş.