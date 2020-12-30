Çorum FK'dan Gümüşhane'ye farklı tarife ⚽

Çorum FK Ligin 18. haftasında sahasında Gümüşhanespor'u ağırlıyor.

Çorum FK, Gümüşhanespor maçını kazanarak moral bulmak amacında. Çorum FK’da ikinci yarı için yollar ayrılan Onur Kolay, Yılmaz Can ve Kerem Pala ile sakatlığı nedeni ile Cengiz forma giyemeyecek.

Maçı Diyarbakır bölgesi hakemi Abdurrahman Haymana yönetiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 6: Çorum FK gole çok yaklaştı. Umut pasında ceza yayının dışından topa sert vuran Kerem Çatağay'ın şutu direkten döndü.

DAKİKA 31: Tek kale top oynayan Çorum FK net pozisyonları kaçırmaya devam ediyor. Kaleci ile baş başa kalan Mikal topu dışarı vurdu.

⚽DAKİKA 40: Kerem Çağatay'ın ceza sahasının dışından vuruşunda top Sinan'ın önünde kaldı. Sinan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

⚽DAKİKA 45:Mehmet Sedef ceza sahası içine girerken düşürülence Çorum FK penaltı kazandı. Topun başına geçen Sinan topu ağlara gönderdi.

⚽DAKİKA 45: Kaleci ile baş başa kalan Sinan kaleciyi de geçerek topu boş ağlara yuvarladı. 3-0

⚽DAKİKA 85:Sol kanattan klas hareketlerle ceza sahası içine giren Umut Kaya, topu ağlara gönderdi. 4-0

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 15:43