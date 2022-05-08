Çorum FK'dan son dakika devir açıklaması!

Çorum FK'da sezonun bitmesiyle hareketli saatler yaşanıyor.

Afyonspor maçının ardından Murat Yıldırım, Oğuzhan Yalçın ile görüşerek 'kulübü satın almak istediği' şeklinde çıkan haberler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Akşam saatlerinde konu ile ilgili Çorum FK'nın resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre kulübün devir ile ilgili tüm sürecin Mustafa Şeker tarafından yürütüleceği belirtilerek;

2021-2022 Futbol sezonunu cumartesi günü oynanan ve takımımızın 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan Afjet Afyonspor maçıyla tamamlamış bulunmaktayız.

Bilindiği üzere, Kulüp Başkanımız Sayın Fatih Özcan ve ikinci Başkanımız Sayın Mustafa Şeker, ligin ilk yarı bitimi itibariyle görevlerinden ayrılmışlar ve bir daha

göreve dönmeyecekleri hususunda da net bir şekilde açıklama yapmışlardı. Sezonun sona ermesiyle birlikte kulübün devri ile ilgili tüm süreçleri Sayın Mustafa Şeker yürütecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.