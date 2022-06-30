Çorum FK Enes Nalbantoğlu ile ilgileniyor

Transfer sezonun başlaması ile birlikte Oğuzhan Yalçın başkanlığındaki Çorum FK, transfer görüşmelerine başladı.
Çorum FK'nın geçen sezon Kütahya Belediyespor'da harika bir sezon geçiren Enes Nalbantoğlu ile ilgilendiği iddia edildi.
Geçen sezon Kütahya Belediyespor forması ile 31 maça çıkan Nalbantoğlu, 17 gol 8 asiste imza atmıştı. Halil İbrahim Sönmez'i Iğdırspor'a gönderen Çorum FK'nın boşluğu 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu ile doldurması bekleniyor.
Sosyal medya hesabından Çorum FK hesabını ve Başkan Oğuzhan Yalçın'ın hesabını takibe alan Enes Nalbantoğlu'nun yarın Çorum'a geleceği öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 17:47