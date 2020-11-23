Çorum FK kupa maçına çıkamıyor

Çorum FK’da 8 Kasım’da yaşanan kovid19 şokunun ardından kırmızı siyahlı takım yarın Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Altınordu ile oynayacağı maça çıkamayacak.

Sportif Direktör İsmail Atalay Baydır, kadrodaki 24 futbolcudan 17’sinin karantina sürecinin devam ettiğini, federasyonun futbolcuları akredite etmemesi nedeniyle Çarşamba günü oynamaları gereken Altınordu maçına çıkamayacaklarını bildirdi.

Baydır, karantinası devam eden oyuncuların Pazar günü sahalarında oynayacakları Erzincanspor maçına kadar büyük oranda düzeleceklerini ve sahaya en az eksikle çıkmayı amaçladıklarını söyledi.