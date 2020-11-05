Çorum FK kupada bir üst tura yükseldi

Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında evinde Eyüpspor'u ağırlıyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakat futbolcular Kıvanç, Kerem Pala, Eren Tokat ve Tarık Mayhoş’un forma giyemeyeceği maçta 2. Lig kırmızı grupta lider durumdaki Eyüpspor önünde 4. tur biletini almak için mücadele ediyor.

Maçı Manisa bölgesi hakemi Tayfun Sarı yönetiyor.

⚽DAKİKA 12: Sol kanattan gelişen Çorum FK atağında Mikail'in ortasında ceza sahası içinde boş kalan Cengiz topu ağlara gönderdi.

DAKİKA 24: Çorum FK çok tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazandı. Mikal'in vurduğu serbest vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

DAKİKA 30: Rakip Eyüpspor tehlikeli geldi. Sol kanattan gelişen atakta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Uğur topu dışarı vurdu.

DAKİKA 45:İlk yarının son dakikasında Eyüpspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada son anda Fettahoğlu topu kornere çeldi.

İlk yarı Çorum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

⚽DAKİKA 63: İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Çorum FK 2.golü buldu. Cengiz Ötkün'ün golüyle fark 2'ye çıktı.

⚽DAKİKA 67: Umut Kaya'nın pasında kaleci ile baş başa kalan Sinan Kurumuş kaleciyi de geçtikten sonra topu boş kaleye yuvarladı.

Çorum FK Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 17:19