Çorum FK'nın yeni teknik hocası belli oldu

Dün Aykan Atik ile yolların ayrıldığını açıklayan Çorum FK, bugün yeni hocasını buldu.

Çorum FK Ahmet Yıldırım ile anlaştı. Kulüp'ten yapılan açıklamada; "Kulüp Başkanımız Sayın Fatih Özcan'ın Ankara'da yürütmüş olduğu görüşmeler neticesinde Teknik Direktörlük görevine Sayın Ahmet Yıldırım getirilmiştir. Teknik Direktörümüz Sayın Ahmet Yıldırım’ın imza töreni önümüzdeki günlerde kulüp binamızda basın huzurunda gerçekleştirilecektir. Teknik Direktörümüz Ahmet Yıldırım’a görevinde başarılar dileriz." denildi