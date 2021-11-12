HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK revire döndü. Kırmızı Siyahlı takımda bu sezonki kadrosundaki 26 futbolcudan onu sakat biri cezalı olduğu için Somaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

Kırmızı Siyahlı takımda sezon başında sakatlanan Muhammet Fettahoğlu devre arasında takıma dönecek. Kıvanç sezonu kapattı. Uzun süreli bu iki eksiğin ardından ise sezon başından buyana sakatlıklar kırmızı siyahlı takımın yakasını bırakmıyor.

Sezon başı kampında takımla birlikte çalışamayan isimler Hasan, Muhsin ve Berkay bu sezon en fazla sakatlık yaşayan isimler. Bu üç isimden Muhsin ve Berkay yine sakatlandı Hasan ise geri dönerek takıma katkı vermeye başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın sezon başı planlamasında üç forvet olarak yazdığı isimlerden Kıvanç’ın sezonu kapatmasının ardından önce Batuhan ardından Mehmet Gürkan’ın sakatlanması ile golcüsü kalmayan Çorum FK’da Salih Zafer de belindeki rahatsızlıktan dolayı iki haftadır forma giyemiyor.

Bu kadar sakat ismin arasına Vanspor maçının uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Halil İbrahim de eklendi. Vanspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan isimlerden Berkay Can’ın kasık tendonunda yırtık olduğu ve iki hafta takımdaki yerini alamayacağı açıklandı. Hasan ve Kerem’in ise ödem tesbit edildiği durmunun iyi olduğu Somaspor maçında forma giyebileceği edinilen bilgiler arasında.