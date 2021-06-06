Çorum FK yeni yetenekler arıyor

HARUN AKKAYA

Çorum FK bir yandan profesyonel takım yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken alt yapıda yeni yetenekleri bulmak için sahaya indi.

Kırmızı Siyahlı takım alt yapı sorumluları ve teknik adamlarının çalışmaları sonucunda hazırlanan program doğrultusunda çalışmalar hafta sonunda yapılan antrenmanla başladı.

2 nolu sentetik çim sahada yapılan çalışmaya 2009-2010-2011-2012 ve 2013 doğumlu minikler katıldılar. İlk çalışma öncesinde Çorum FK Alt Yapı Koordinatörü Selim Sümer miniklere bir konuşma yaparak yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve uyulması gereken kurallar hakkında uyarılarında bulundu.

Daha sonra antrenörler gözetiminde yaş gruplarına ayırarak farklı antrenörler gözetiminde yapılan çalışma ile bu sezonun startını veren Çorum FK’da kulüp alt yapısına yeni yetenekleri kazandırmak.



Kırmızı Siyahlı takımın geçmiş yıllarda çok daha renkli bu açılışının bu yıl oldukça sönük olması gerek yönetim gerekse alt yapıdan yetişmiş isimlerden hiç bir futbolcunun katılmaması dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2021, 19:56