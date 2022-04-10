Çorum FK:2-1461 Trabzon:1⚽

Çorum FK ligin 34. hafta maçında evinde 1461 Trabzon'u konuk ediyor.

Rakiplerinin kazandığı haftada Çorum FK'da hedef mutlak galibiyet.

Çorum FK’da uzun süredir sakatlıkları nedeni ile takımdan ayrı kalan isimlerden Muhsin’in dönmesinin ardından bu haftada önce Serkan önceki günde İsmet ve Berkay Can takımla birlikte çalışmalara başladılar. Bu futbolcuların maç içerisinde hamle oyuncusu olarak kadroda yer almaları bekleniyor.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 57: Trabzon Yasin Abdioğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 85:Çorum FK Berkay'in attığı golle eşitliği sağladı. 1-1.

⚽DAKİKA 90+8:Çorum FK Halil İbrahim'in golüyle 2-1 öne geçti.

MAÇ 2-1 SONA ERDİ.

Çorum FK, şampiyonluk şansı azalan 1461 Trabzon'u 2-1 yenerek play off iddiasını sürdürdü. Maçın ilk yarısında çok iyi futbol oynayan Çorum FK, aradığı golü bir türlü bulamadı. İkinci yarıya tutuk başlayan Çorum FK, 57.dakikada Yasin'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Golden sonra yapılan değişiklilerle toparlanan Çorum FK, 85.dakikada Berkay'ın golüyle eşitliği sağladı. Maçın uzatma dakikalarında iki takıma da beraberlik yaramadığı için hücum yaptı. Çorum FK uzatmalarda Burak Çalık ve Halil İbrahim ile 2 kere gole çok yaklaştı ama gol son saniyede kontra atakta geldi. Kaleci Hasan Hüseyin'in eliyle başlattığı topta 5'e 3 yakalayan Çorum FK, Halil İbrahim'in sağ çarpraztan vuruşunda top önce uzak direğe sonra ağlara gitti.

Maç sonu Çorum'da büyük sevinç yaşandı.

Çorum FK, bu sonuçla puanını 59'a yükseltti ve haftaya Bursa deplasmanında İnegölspor'a konuk olacak.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022, 18:03