Çorum FK’lı iki ismin şampiyonluk sevinci

HARUN AKKAYA

3. lig 1. grup play-off finalinde Aksaray Belediyespor’u 2-1 yenerek mutlu sona ulaşan 24 Erzincanspor oldu. Erzincanspor’da iki eski Çorum FK’lı şampiyonluk sevinci yaşadılar.

2016-2017 sezonunda Çorum FK formasını giyen ve ardından Ankara Demirspor, Bucaspor bu sezon başında da Anagold 24 Erzincanspor formasını giyen Hüseyin Erol kırmızı siyahlı forma altında üçüncü şampiyonluk sevincini yaşadı.

Geçtiğimiz sezon Çorum FK formasını giyen Mümin Talip Pazarlı ise dört yıllık profesyonel futbolculuk hayatında ikinci şampiyonluk sevincini yaşamayı başardı. Çorum FK’lı iki eski futbolcu kupa töreni sonrasında birlikte bu mutluluk pozunu verdiler.