Çorum FK’nın Eren’leri bu iki genç için çok yakıştı.

Geçtiğimiz sezon A takımla antrenmanlara başlayan ve bu sezon başında üçüncü kaleci olarak profesyonel yapılan Mahmut Eren Görür iki tecrübeli abisinin sakatlanması ile yakaladığı forma şansını iyi değerlendirdi. Genç file bekcisi iki maçtır doksan dakika kalesini koruduğu Çorum FK ile bir çıkış yaptı. Mahmut Eren rahatlığı ve refleksleri ile maçı izleyen taraftarlara umut verdi.

Geçtiğimiz sezonlarda gönderildiği A takım antrenmanlarında yetersiz olarak geri gönderilen Mustafa Eren Damar ise bu sezon başında geldiği antrenmanlarda Ahmet Yıldırım hocanın beğenisini kazandı ve ligin ilerleyen haftalarında tamamen A takım kadrosuna alındı. İlk yarıda amatör kontenjandan A takım kadrosunda yer alan Damar devre arasında ise profesyonel yapılarak kadroda yer almaya devam etti.

Mevkisi dışında ihtiyaçtan dolayı Sarıyer maçında forma giymeye başlayan genç futbolcu Etimesgut maçında da bu mevkide forma giydi. Mustafa Eren de performansı ile taraftarları gururlandırdı.

Tüm camianın ortak dileği bu gençlerin performanslarını artırarak devam ettirmesi önümüzdeki yıllarda hem kulübe hemde kendilerini büyük hedefelere taşımaları.