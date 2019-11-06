‘Çorum halkı Yeni Çorumspor'u sahiplenmeli’

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın kurumsallaşmak adına yönetimin büyük çaba gösterdiğini ancak buna basının taraftarın kısacası tüm Çorum’un katkı vermesi gerektiğini söyledi. Fatih Özcan’ın bunun için büyük bir şans olduğunu onun bırakmaması için yükünün hafifletilmesinin gerektiğini belirten Yalçın ‘İç saha maçlarında biletsiz seyircinin önüne geçemiyoruz. En azından sonraki hafta deplasman masraflarını karşılamak için taraftarlarımız bilet alarak maça girsinler. Ekonomik gücü olmayanlara olanlar bilet alarak hem onları maça alsınlar hemde kulübe ekonomik katkı versinler’ dedi.

Yeni Çorumspor Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın yönetim olarak kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek ‘Bunu başarmak için Çorum’un bu kulübü ve bu başkana sahip çıkması gerekiyor’ dedi.

Oğuzhan Yalçın dün tesisde düzenledği basın toplantısında son süreç ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Taraftarların sık sık kulübe katkı vermesi SMS kampanyalarının düzenlenmesinin önerildiğini belirten Yalçın ‘Bizler taraftarlarımızdan bu kampanyalar ile değil daha somut destekler öneriyoruz. İl içinde bulunan taraftarlarımız 15 günde iç sahada bir maç oynuyoruz. Taraftarlarımızdan bu maçlara bilet alarak kulüplerine katkı vermelerini istiyoruz. Maalesef, bugüne kadar maçlara biletsiz girişlerin önüne geçemedik. Son Afyon maçında kaçak girişler yine neredeyse yarı yarıya. Tüm masraflar çıktıktan sonra kulübe kalan para 10 bin liranın altında.

‘Bilet alamayanlara gücü olanlar sahip çıksın’

Mali durumu iyi olmayan taraftarlarımızada maça gelen ve ekonomik durumu iyi olan taraftarların gücü oranında üç dört bilet alarak bu taraftarları hem maça almaya hemde kulübe katkı vermelerini istiyor ve bekliyoruz. Her şeyi yönetimden beklemesinler. Haftaya sahamızda lider Manisaspor ile oynayacağımız maçla birlikte artık kimse stada biletsiz giremeyecek.

Manisa maçında on bilet benden’

Ben Oğuzhan Yalçın olarak on bilet alacağım ve Manisa maçında stada gerçekten ekonomik durumu iyi olmayanlara vererek maça alacağım. Bunun bir kampanyaya dönüşmesini istiyor ve bekliyorum. Bilet konusuyla ilgili yaptığımız bu son açıklama.

‘Gurbetteki Çorumlular destek vermeli’

İl ve yurt dışında olan Çorumlularında kulübe katkı vermesi için bir proje başlattık. Maçların kaliteli bir ortamda canlı yayınlanması için bir firma ile anlaştık. Gerçekten firma yetkilileri Çorum’a gelerek çekinerek geldiler ancak burdaki ortamı görüntü karşısında yanıldıklarını itiraf ettiler. Fakat maç canlı yayınına gelen sayı karşısında ise yanıldıklarını düşündüler. 350 kadar giriş oldu başarılı olan 250 civarında.

‘Canlı yayına sahip çıkılmalı’

Bizim bu firma ile anlaşmamız belli bir rakam üzerinden. Bu rakamı bulamadığımız zaman farkını kulüp olarak biz ödüyoruz. Taraftarlarımız bu olaya sahip çıkmalı ve destek vermeli. Yurt dışından şifre almak zor olabilir ancak çok kolay yolu var. Türkiye’den birisi başvuruyu yapıp ücreti ödeyip şifreyi göndermesi halinde Dünyanın her yanından maçı izlemek mümkün olacaktır. Toplam ücret 11 lira 80 kuruş bunun içinde taraftarlarımız bir organize yapabilirler. Teknolojiyi iyi kullanan taraftarımız ücretini tahsil ederek üyelik başvurularını yapabilirler ve bu sayede kulübe katkıda bulunabilirler. Yönetim olarak bunu üstlenmemiz mümkün değil’ dedi.

‘Fatih Özcan büyük şans’

Kulübün kurumsallaşması adına gelinen nokta konusunda ise Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın bunun tam olarak başarılması için Fatih Özcan’ın büyük bir şans olduğunu söyledi. 15-16 yıl farklı kulüplerde forma giydiğini bu süre içinde bir çok başkan ve yönetici ile çalıştığını belirten Yalçın ‘Bunu tüm kalbimle söylüyorum Fatih Özcan Çorum için büyük bir şans. Kulübün kurumsallaşması ve marka kulüp olması için inanılmaz bir çaba ve özverisi var.

‘Çalışmak hem çok zor hem de keyifli’

Kendisi ile çalışmak hem çok zor hem de çok keyifli. Gecenin ikisinde Ankara’dan gelip beni alıyor ve tesisde çalışıyoruz. Kendisi sürekli teyakkuz halinde. Çorum ve Çorumspor sevdalısı birisi bu şehri ve takımı Süper Lige çıkarmanın derdinde. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız böyle bir başkanla çalışmaktan dolayı çok memnunlar. Şehir basın ve bizler Fatih Özcan’a sahip çıkmalı ve destek vermeliyiz.

‘Onun yükünü hafifletmemiz gerekir’

Fatih Özcan’a sahip çıkmak ve onun yükünü hafifletmemiz gerekiyor. Ama malesef şehirden gereken desteği göremiyoruz. Deplasman masrafları için destek olanlar vardı malesef oda bitti. Artık telefonlarımızı bile açmıyorlar. Buda bizi üzüyor tabi. Urfa maçının deplasman masrafları 30-35 bin lirayı bulacak. Bu yükü götürmek kolay değil. Çok yakında storemiz açılacak o zaman bu şehrin nasıl takımını sahiplendiğini göreceğiz. Kaç forma satacağız bu şehir bu takıma ne kadar sahip çıkacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2019, 15:29