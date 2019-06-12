Çorum İşitme Engelliler’in milli gururu Mustafa Genç

Çorum İşitme Engelliler futbolcusu Mustafa Genç Yunanistan’da yapılan Avrupa Futbol Şampiyonasında milli takım formasını giydi. Milli takım şampiyonada grupta üç maçınıda farklı kazandı çeyrek final maçında Yunanistan’a penaltılarda yenilerek elendi. Bu maç öncesi ev sahibi Yunanistan takımının kırmızı kart gören oyuncusunun bu kartı iptal edildi ayrıca maça Yunan hakem atanarak tüm kurallar ihlal edildi. Çorum İşitme Engelliler takımının milli gururu. Üç yıldır Çorum İşitme Engelliler takımında forma giyen Mustafa Genç Yunanistan’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda milli formayı giydi. Şampiyonada tam bir komedi yaşandı ve milli takım çeyrek finalde ev sahibi Yunanistan ile oynadığı maçı penaltı atışları sonunda kaybetti ve finale yükselme şansını kaçırdı. Bu maç öncesinde yaşanılarlar ise şampiyonaya büyük gölge düşürdü.

2 Haziran’da başlayan ve 16 Haziran pazar günü final ile sona erecek olan şampiyonada Çorum İşitme Engelliler kulübü sporcusu Mustafa Genç’in ilk onbirde forma giydiği milli takım A grubunda Danimarka’yı 6-1 ikinci maçında İrlanda’yı 6-0 son maçında da Macaristan’ı 8-0 yenerek gruptan birinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Yunanistan’da futbol kuralları değişti

Çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaşacak olan Türk milli takımı yaşananlara itiraz etti ancak ev sahibi ülke olarak tüm bunlar reddedildi. Bunların birincisi ev sahibi takım Yunanistan’ın grupta son maçta en etkili ismi kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Görüntülerle sabit bu kırmızı kart maçın ardından Tertip Komitesi tarafından hiç bir gerekçe gösterilmeden iptal edildi.

Buda yetmez gibi çeyrek finalde Yunanistan ile Türkiye arasındaki maça yine tüm şampiyona kuralları ihlal edilerek Yunanistandan hakem atandı. Zorlu maçta normal süre golsüz berabere bitti penaltı atışları sonunda rakibine 4-2 yenilen Türk milli takımı elendi. İşitme Engelliler Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin tüm yasal haklarını kullanacaklarını ve sonuna kadar arayacaklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 17:44